Huían hacia Haití: Ejército frustra robo de caballos en Dajabón

Mediante operaciones de inteligencia y patrullaje preventivo miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) frustraron un intento de robo de animales y recuperaron cuatro (04) caballos, en la provincia Dajabón.

Los soldados del ERD, adscritos al 10mo. Batallón de Infantería, dieron seguimiento a varios individuos que habían sustraído animales de un corral, con la intención de trasladarlos hacia territorio haitiano.

La intervención se produjo en el callejón de Los Sosías, del distrito municipal Santiago de la Cruz, de la referida provincia, donde los individuos emprendieron la huida al notar la presencia militar, dejando los animales abandonados.

Los caballos recuperados fueron trasladados a las instalaciones del 10mo. Batallón de Infantería del ERD, donde permanecen bajo custodia para los fines correspondientes.