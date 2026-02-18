Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿Qué le parece la intervención del Ministerio Público en favor de las Áreas Protegidas?

R. Muy oportuna, pues cuando la Constitución de la República no resulta suficiente para tutelar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas o conjunto de espacios naturales legalmente establecidos como bienes patrios, resulta oportuno que sea el Ministerio Público quien asuma su reivindicación y haga valer el interés nacional en beneficio de todos los dominicanos. ¿Quién pone en dudas o no es genuino el interés del Estado dominicano en el desarrollo del Parque Nacional Jaragua en favor de Pedernales, cuando está haciendo una inversión multimillonaria para el establecimiento de la base de una industria turística, capaz de convertir su territorio, que posee un 70 % de su espacio geográfico comprometido con áreas protegidas, afortunadamente, todas compatibles con su aprovechamiento recreativo y turístico?

Todavía más evidente, el Parque Nacional Valle Nuevo posee la sombrilla hídrica mejor definida y que con mayor fuerza, sirve de sustento a las aguas nacionales, alimentando los acueductos (primero y segundo) de mayor relevancia del país (Valdesia – Santo Domingo y Cibao - Central), garantizando el agua potable para 7 de cada 10 dominicanos. ¿Cómo poner bajo riesgo tanta riquezas o dejar al azar o que el interés particular pueda amenazar estas aguas que van a Montecristi – Océano Atlántico (Río Yaque del Norte), a Barahona – Mar Caribe (Río Yaque del Sur), a la Bahía de Samaná (Río Yuna) y al Sur Central (Río Nizao), entre otras regiones del país?

¿Quién puede ignorar que el Parque Nacional Sierra de Baoruco es el primer corredor de la biodiversidad de la Isla de Santo Domingo y la principal cuna del endemismo de especies florísticas, incluyendo el 52 % de las Orquídeas dominicanas? Así de importante sería la intervención del Ministerio Público en favor del SINAP.