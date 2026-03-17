¿Se acabó el negocio? Bloquean señal en 5 cárceles tras detectar fraudes, sicariato y hasta “consultorías de brujas”

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Cinco cárceles del país ya cuentan con bloqueadores de señal telefónica para frenar delitos coordinados desde prisión, informó este lunes el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.

El proyecto, ejecutado por técnicos israelíes, ha implicado una inversión de RD$300 millones y forma parte de una estrategia para enfrentar casos de ciberdelincuencia.

“Se ha iniciado en centros penitenciarios donde no tienen una población en el entorno”, explicó.

Delitos detectados

Gómez Mazara afirmó que las autoridades han identificado múltiples actividades ilícitas operadas desde cárceles.

“Hay muchos temas de delincuencia y ciberseguridad que han sido detectados producto de eso”, dijo.

Añadió que han encontrado “de todo”.

“Hay temas de sicariato, narcotráfico, hasta consultorías de brujas. De todo, porque hay un concepto que se llama ciberdelincuencia que nos está afectando. Es la cara horrorosa del desarrollo tecnológico”, expresó.

El funcionario sostuvo que detrás de estas prácticas existe una estructura irregular dentro del sistema.

“Es un negocio lo que hay. Hay un personal penitenciario -aunque aclaró que no todos- que no actúan de conformidad con los mandatos de la ética y hay un negocio; entonces, el bloqueo rompe con el negocio. Hay gente que se beneficia de cosas irregulares y nosotros estamos en el Gobierno para hacer las cosas correctamente”, indicó.

Centros no revelados y limitaciones

Gómez Mazara señaló que no pueden revelar los nombres de los centros penitenciarios donde se han instalado los bloqueadores debido a la “creatividad delictiva del país”.

Indicó que en la cárcel de La Victoria aún se cometen fraudes y existe acceso a señal telefónica debido a su ubicación en una zona urbana.

“¿Por qué pasa en La Victoria? El problema fundamental es que en los entornos poblados no se puede (bloquear) porque afecta a los ciudadanos”, explicó.

Solución

El presidente de Indotel aseguró que la solución es el traslado de los privados de libertad.

Afirmó que parte de la población penitenciaria ha sido movida hacia el centro de Las Parras.

“Lo que ha pasado con Las Parras es que se han desplazado hasta allá y cuando se concluyan tendremos el problema resuelto”, sostuvo.

Aseguró que la solución es lo que se está haciendo: trasladando a los privados de libertad a Las Parras.