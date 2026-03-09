Identifican víctimas de fatal accidente en la autopista Duarte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Fueron identificadas tres de las cuatro personas que perdieron la vida la noche del domingo durante un accidente de tránsito tipo colisión ocurrido en la Autopista Duarte, kilómetro 78, en dirección norte-sur, sector La Minita, Bonao.

Se trata de Deibys Martínez Hernández, quien conducía el vehículo marca Honda Accord, color gris; y sus acompañantes Franny Mercedes Diplán Valdez de Martínez y Patricia Mercedes Valdez. También falleció una menor de aproximadamente cuatro años de edad.

Asimismo, en el mismo vehículo resultó lesionado un menor de dos años, quien fue trasladado por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 a un centro de salud de esa localidad.

Trágico accidente en la autopista Duarte deja cuatro muertos

En el segundo vehículo, una Lexus GX470, color dorado, el conductor resultó ileso y fue trasladado al destacamento de La Cumbre junto a su vehículo.

Los cuerpos sin vida fueron llevados a la morgue del Hospital Dr. Pedro Emilio de Marchena. En tanto, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) investigan el caso para determinar las circunstancias en que ocurrió.