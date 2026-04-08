IDOPPRIL modifica horario de atención por lluvias en Santo Domingo y otras provincias

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El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) informó que, debido a las fuertes precipitaciones que afectan al territorio nacional, ha dispuesto un cambio temporal en el horario de atención presencial en varias de sus oficinas.

El director ejecutivo de la institución, doctor Agustín Burgos, explicó que las oficinas ubicadas en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Romana y el litoral sur ofrecerán servicios presenciales únicamente hasta la 1:00 de la tarde de este miércoles.

Indicó que, a partir de esa hora, los servicios continuarán de manera ininterrumpida a través del Centro de Autorizaciones, garantizando así la atención a los afiliados.

Asimismo, precisó que las demás oficinas del país operarán en su horario habitual.

Burgos destacó que esta medida responde a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y se implementa bajo los lineamientos del presidente Luis Abinader. Esto, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los afiliados, quienes constituyen la principal prioridad de la entidad.

El funcionario enfatizó la importancia de mantener la continuidad de los servicios a la clase trabajadora dominicana, incluso ante situaciones adversas provocadas por fenómenos climáticos.

El IDOPPRIL exhortó a sus afiliados a seguir las medidas preventivas recomendadas en situaciones de emergencia y a mantenerse informados a través de los canales oficiales para futuras actualizaciones.