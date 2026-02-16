Leonel asegura su partido gana al PRM 47% a 38%

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Leonel Fernández, exmandatario y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), afirmó que su la organización es la principal fuerza política del país y previó que de celebrarse las elecciones ayer, obtendría el 47 % de los votos, mientras el gubernamental Partido Revolucionario Moderno 38 %, en segundo lugar.

En un acto, destacó el crecimiento desde 2020, cuando obtuvo poco más de un 5 %, y en 2024, cerca del 30% de los votos. No citó nombre de la encuesta sobre la que formuló su aseveración.

El precandidato presidencial de FP consideró que la historia se recompone.

Habló en Quisqueya, San Pedro de Macorís, a donde acudió a juramentar a nuevos miembros y prometió carreteras, ampliación del acueducto, solución al problema del relleno sanitario y atención a los sistemas cloacales y de aguas residuales.

Nieta Polonio Pierret jura

Fernández juramentó a Rosangela Celestino Pierret (Chambi), una exregidora del municipio, nieta de Polonio Pierret, fallecido jefe de la seguridad del extinto José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). En 2008, Pierret pasó a formar fila con Fernández, presidente en el momento por el Partido de la Liberación Dominicana. Celestino Pierret militaba en el PRD y pasó junto a su equipo. Fernández la calificó de “joven profesional, con sólida formación y vocación de servicio”, con licenciatura en Educación, mención Matemáticas y Ciencias Naturales y rindió tributo a la memoria del abuelo, de quien dijo defendió la soberanía.