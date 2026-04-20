INABIE distribuye kits escolares a estudiantes impactados por las lluvias

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El Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), inició la entrega de útiles escolares a estudiantes cuyas familias resultaron afectadas por las recientes lluvias en distintas comunidades del país.

En el sector Los Ríos, unos cien estudiantes recibieron kits escolares como parte de esta acción, coordinada con autoridades del centro educativo, la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE) y las familias.

La entrega se realizó en el Centro Educativo República de Costa Rica, ubicado en el referido sector, y benefició a estudiantes de la Cuba, La 800, La Esperanza, Juan Valdez y Puerto Rico.

El director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, resaltó que estas acciones forman parte de un plan de respuesta inmediata que se extenderá progresivamente a otras zonas afectadas, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo.

Además de la reposición de la utilería, la institución dispuso un operativo de Salud Escolar con evaluaciones físicas y psicológicas, como parte del enfoque integral de atención a los estudiantes.

Los kits entregados contienen uniformes, mochilas, cuadernos, calzados y otros materiales esenciales para el aprendizaje.

Comunidad educativa valora la iniciativa

Autoridades educativas, padres, madres y tutores valoraron como positiva la iniciativa, destacando el impacto del apoyo brindado en medio de la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas familias tras las lluvias.

La señora Rosemina Camilo, madre de estudiantes beneficiados, calificó como oportuno el respaldo recibido, mientras que la directora del centro educativo, Regina Rodríguez, resaltó la importancia de esta entrega para asegurar la permanencia escolar.

Asimismo, Rafaela Rocha, representante de la APMAE, expresó que “este apoyo permite que los estudiantes continúen sus clases sin interrupciones y con la seguridad de no perder el año escolar”.

La comisión del INABIE estuvo integrada, además, por los directores de Salud y Nutrición, Luis Lizardo; de Utilería Escolar, Omar Brito; el coordinador del Programa de Apoyo Escolar, Santo Gervasio, y la encargada de Salud, Ana Zabala.