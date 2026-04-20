Centro de Convenciones UTESA celebra 8 años impulsando cultura y conocimiento en Santiago

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. El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA celebra 8 años de conocimiento, cultura y grandes encuentros al servicio de Santiago de los Caballeros. El aniversario se desarrolla con un diverso programa de actividades, el cual se realiza en colaboración con la I Feria Regional del Libro y de la Cultura Cibao 2026.

Desde su apertura el 23 de abril de 2018, el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA ha sido escenario de más de 1,100 congresos, conferencias, talleres, ferias y espectáculos. Más de 425,000 visitantes ya han vivido experiencias memorables en nuestras instalaciones, tanto a través de los eventos acogidos como mediante su programa cultural y las más de 340 actividades culturales y 40 exposiciones temporales realizadas para promover y apoyar el arte y la cultura.

“En estos ocho años, el Centro ha sido un motor de dinamización para la ciudad, generando espacios donde se crean oportunidades, se conectan sectores y se impulsa el crecimiento de Santiago, fortaleciendo su desarrollo económico, su vida cultural y su proyección como destino de eventos”, expresó Melany Rodríguez González, directora general del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA.

El Centro de Convenciones UTESA reafirma su compromiso de seguir impulsando a Santiago como un destino clave para la industria de reuniones, promoviendo al mismo tiempo el acceso a la cultura y la educación como pilares del desarrollo de la ciudad. Por eso celebra con un programa de actividades que potencia estos pilares.

Programa de actividades

La agenda abrió este lunes 20 de abril con puertas abiertas a las exposiciones permanentes y temporales. El público podrá apreciar de manera gratuita la Sala de Cultura Dominicana y las exposiciones temporales Puro Carnaval y Virgen de la Altagracia y Advocaciones de América, así como el ámbito expositivo del artista Sacha Tebó, hasta el domingo 26 abril.

El miércoles 22 de abril a las 5:00 de la tarde tendrá lugar el concierto con la Orquesta Filarmónica Juvenil del Cibao en el Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en colaboración con la Fundación Ciudad Santa María (CISAMA), en un encuentro que celebra el talento joven y la música como espacio de expresión y formación.

Para el jueves 23 abril, a las 5:00 de la tarde habrá una lectura escénica titulada Voces del Cibao: Poesía en Vivo, con énfasis en la obra de Manuel del Cabral en la Plazoleta del Periódico La Información en el Monumento a los Héroes de la Restauración, espacio que cuenta con una escultura dedicada al autor. La actividad se realiza en coordinación con La Información, UTESA y el Monumento a los Héroes de la Restauración.

Y ese mismo día, a las 6:30 de la tarde en el Centro de Convenciones UTESA, tendrá lugar la charla “Ercilia Pepín: ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad”, a cargo del economista y comunicador Euri Cabral sobre la vida y legado de la destacada educadora Ercilia Pepín, en coordinación con la Fundación Museo Cultural Fortaleza San Luis.

Para el cierre de las actividades, el sábado 25 abril a las cinco de la tarde se realizará el Cine familiar con la película “Matilda, de Roald Dahl: El Musical”, en la Sala de Cine Contemporáneo del centro.