Inauguran plaza alojará vendedores playa de Sosúa

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader dejó inaugurada ayer la moderna plaza para los vendedores de la playa de este municipio, una obra de mejoramiento del frente costero que tuvo un costo de inversión superior a los RD$500 millones.

Durante el acto, en el que Abinader estuvo acompañado por el ministro de Turismo, David Collado, los beneficiarios de esta obra agradecieron al Gobierno por la infraestructura.

Este proyecto, que costó RD$568,010,779, cuenta con 79 locales comerciales, en un área de terrenos que abarca una superficie de 15 mil metros cuadrados, distribuidos de manera estratégica a lo largo de siete niveles de terrazas para garantizar la activación del espacio público y una integración armónica con el entorno.

La oferta comercial además se compone de 57 unidades especializadas en la preparación y expendio de alimentos, 16 locales para la venta de artesanías, artículos de regalo, 2 bares y 4 kioskos comerciales de menor escala.

La plaza incorpora 158 parqueos para automóviles y 14 para motores, un parque comunitario, gimnasio y diversas estancias para el uso cotidiano por parte de la población de Sosúa.

El mandatario

El Jefe de Estado dijo que esta obra representa un renacer de Sosúa, destino que calificó como ícono del turismo de la costa Norte.

“Este es un ejemplo de cómo un país progresa poniéndonos todos de acuerdo”, dijo Abinader, quien recordó sus años mozos en este destino.

Abinader llamó a los vendedores que recibieron sus nuevos negocios a cuidarlos y protegerlos.

Las palabras de Collado

Por su parte, Collado dijo que esta intervención dará un cambio radical al frente marino porque tiene un impacto extraordinario para los turistas extranjeros y nacionales. “Esta obra marca un antes y un después en la propuesta turística de Sosúa. Aquí estamos con el presidente Abinader, en un día verdaderamente histórico para este hermoso destino”, señaló.

Indicó que estas acciones son parte del plan nacional de renovación de playas y malecones. Gracias al plan, dijo, se han invertido más de RD$2,000 millones en Puerto Plata.