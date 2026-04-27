Helicóptero evacúa escolta de Abinader tras accidente rumbo a Sosúa

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Varios miembros de la escolta de la avanzada presidencial fueron trasladados este lunes a bordo de un helicóptero, tras sufrir un accidente en las proximidades de este distrito mientras se dirigían hacia Sosúa, municipio de Puerto Plata.

El piloto de la aeronave aterrizó en la avenida Circunvalación Norte (malecón), próximo a La Puntilla de esta ciudad, para recoger a los heridos, cuyos nombres no fueron suministrados. Los afectados presentaban heridas de consideración en distintas partes del cuerpo.

El mandatario había viajado previamente a Sosúa en otro helicóptero oficial para inaugurar la plaza comercial turística destinada a los vendedores de la playa de Sosúa, construida con una inversión superior a los RD$600 millones.

En el accidente también estuvieron involucrados los conductores de dos vehículos, uno de ellos una unidad oficial asignada a la seguridad presidencial y otro de carácter civil. Como resultado, dos militares de la avanzada del presidente Luis Abinader y un civil sufrieron traumas diversos, por lo que fueron trasladados a un hospital militar en Santo Domingo.

El Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) informó que el accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana de este lunes, en el tramo Maimón–Puerto Plata, cuando el personal de la avanzada presidencial se dirigía hacia una actividad oficial en la provincia.