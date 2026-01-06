Inauguran STEM Racing RD: Una revolución educativa en la ingeniería y la tecnología en el país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, República Dominicana. La República Dominicana vivió un importante acontecimiento educativo con la inauguración oficial de STEM Racing RD, la primera competencia educativa del país que integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) mediante el diseño y desarrollo de autos de Fórmula 1 a escala propulsados por CO₂. La iniciativa permitirá que estudiantes de 9 a 19 años desarrollen habilidades técnicas, pensamiento crítico, liderazgo e innovación bajo estándares internacionales.

Durante el acto se destacó que STEM Racing RD posiciona al país como referente regional en innovación educativa y tecnología, generando proyección internacional, fortaleciendo el ecosistema STEM y creando oportunidades académicas y profesionales para la juventud dominicana.

República Dominicana inauguró oficialmente STEM Racing RD,

La competencia es fruto de una alianza entre Colegio Mis Estrellas y STEM Racing International, institución que designó al colegio como Coordinador Nacional exclusivo en República Dominicana.

Se anunció la apertura de inscripciones para el 15 de enero, gratuitas para centros públicos y con costo de USD $250-$500 para centros privados, a través de www.stemracingrd.com

“Apoyar a STEM Racing República Dominicana es apostar por la educación, la innovación y el talento joven que construirá el futuro del país”, expresó el Comité Directivo de STEM Racing RD.