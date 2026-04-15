¿Qué es INCABIDE y cómo participar en subastas de bienes decomisados?

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El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE) anunció ayer la celebración de su primera venta de bienes en pública subasta.

En esta convocatoria, el INCABIDE pondrá a disposición del público una variada oferta que incluye apartamentos, casas, solares, vehículos, joyas, yates, aeronaves y lotes de chatarras, marcando un hito en la administración de bienes decomisados a ciudadanos por la comisión de delitos graves, como son el tráfico y venta ilícito de drogas narcóticas, lavado de activos y corrupción administrativa.

El evento se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo, a partir de las 8:00 A.M., en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD.

Pero ¿Qué es el INCABIDE?

El INCABIDE es el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio de la República Dominicana.

Anteriormente conocido como OCABID, esta institución fue transformada y fortalecida bajo el marco de la Ley 60-23, la cual regula la administración de bienes secuestrados e incautados en procesos penales y en juicios de extinción de dominio.

Es el órgano responsable de recibir, custodiar, administrar y conservar todos los bienes que han sido incautados o decomisados por las autoridades dominicanas (como el Ministerio Público) debido a actividades ilícitas, especialmente aquellas relacionadas con el lavado de activos y el crimen organizado.

Funciones

- Administra desde vehículos y embarcaciones hasta inmuebles y dinero en efectivo, asegurando que no pierdan su valor mientras se decide su destino legal.

- Organiza la venta anticipada o subastas públicas de los bienes decomisados una vez que existe una sentencia definitiva o por razones de utilidad.

¿Cómo participar en la subasta?

Para garantizar el derecho a puja, los interesados deberán completar su registro formal hasta el viernes 1 de mayo en horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., en sede central del INCABIDE

Requisitos para Personas Físicas

- Ser mayor de edad.

- Copia de la cédula de identidad y electoral (o pasaporte vigente si es extranjero).

- Certificado de No Antecedentes Penales (reciente).

- Declaración jurada de procedencia lícita de bienes.

Requisitos para Personas Jurídicas

- Documento de identidad del representante legal facultado para la firma

- -Certificación de estar al día con la DGII y la TSS

- Razón Social y copia del Registro Mercantil vigente.