Incautan más de 3,800 fuegos artificiales en Stgo.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

La Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional Cibao Central de Inteligencia (DINTEL), incautó 3,819 fuegos artificiales que eran comercializados de manera clandestina en distintos puntos de la provincia de Santiago.

Las acciones se realizaron en un allanamiento y cinco operativos simultáneos, con la participación de la dirección del departamento de falsificaciones y casos especiales del Ministerio Público.

La intervención principal tuvo lugar en una vivienda del sector Bella Vista, propiedad de un hombre conocido como “Small”, quien no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento.

El registro se realizó en presencia de una hermana del propietario, donde fueron ocupados numerosos artefactos pirotécnicos de diversas marcas y presentaciones, incluyendo cohetes, tortas y paquetes de disparos múltiples. De forma paralela, las autoridades inspeccionaron cinco establecimientos comerciales ubicados en los sectores Pueblo Nuevo, Villa Olímpica y Pekín.