Incendio por cortocircuito provoca daños en el 9-1-1

El incendio registrado ayer en el edificio de la Zona Metropolitana del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, provocó daños en el 60 % del área de despacho de servicios, informó el director ejecutivo de esa entidad, coronel Randolfo Rijo Gómez.

Explicó que el siniestro fue causado por un cortocircuito y que la alerta de incendio fue recibida a las 2:18 de la madrugada, lo que obligó a evacuar de inmediato al equipo que estaba de servicio en el lugar.

Rijo Gómez indicó que los servicios no resultaron afectados, debido a que las operaciones de despacho de emergencia fueron trasladadas de inmediato a la sede de Santiago.

Indicó, en nota de prensa, que seis de las personas evacuadas tuvieron que ser trasladadas de manera preventiva, por inhalación de humo, pero que se encuentran fuera de peligro.

Realizan evaluación

El siniestro no afectó la estructura del edificio, conforme a una evaluación realizada por técnicos de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

De acuerdo con las valoraciones técnicas contenidas en el informe, el edificio se encuentra estructuralmente seguro, sin riesgo de colapso ni compromiso en sus elementos importantes.

NO SE PERMITIÓ ACCESO

Las declaraciones del coronel Rijo Gómez fueron ofrecidas a la prensa a través del un vídeo, en el que, además, habló el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien resaltó que la operatividad del 9-1-1 no se afectó.

En horas de la mañana, con el fuego ya apagado, el edificio se veía en calma desde afuera. Se mantenía cerrado al público y no se permitió acceso a la prensa.