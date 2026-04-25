Indomet prevé que continuarán aguaceros moderados a fuertes

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones: noroeste, norte, nordeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

El organismo informó además, que las lluvias serán provocadas por la vaguada que aún incide sobre el país, la cual provocará que las precipitaciones se extiendan por las próximas 24 a 48 horas.

COE mantiene alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 19 provincias en alerta, por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas y urbanas.

En amarilla están Montecristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel y Samaná.

En verde Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, Santo Domingo y el Distrito Nacional.