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Guardianes de la verdad El País

19 provincias bajo alerta

Indomet prevé que continuarán aguaceros moderados a fuertes

Las lluvias serán provocadas por la vaguada que aún incide sobre el país, la cual provocará que las precipitaciones se extiendan por las próximas 24 a 48 horas.

Indomet

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EMILIO GUZMÁN M.
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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones: noroeste, norte, nordeste, la zona fronteriza y la cordillera Central.

El organismo informó además, que las lluvias serán provocadas por la vaguada que aún incide sobre el país, la cual provocará que las precipitaciones se extiendan por las próximas 24 a 48 horas.

COE mantiene alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 19 provincias en alerta, por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas, deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas y urbanas.

En amarilla están Montecristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel y Samaná.

En verde Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
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