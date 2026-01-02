Indomet prevé lluvias dispersas en 15 provincias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy seguirán los aguaceros dispersos en localidades de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las lluvias serán provocadas por una vaguada y que iniciarán en la mañana y se extenderán hasta la tarde.

Respecto a las temperaturas, el organismo dijo seguirán bajas, en especial en montañas valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.

Coe alerta doce provincias

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta amarilla para San Cristóbal, San Pedro, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mientras que en verde están María Trinidad Sánchez, Duarte, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Romana y La Altagracia.