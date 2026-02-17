Indomet pronostica lluvias en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos dispersos, ráfagas de viento aisladas en poblados de las regiones noreste, sureste, cordillera Central y zona fronteriza.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las temperaturas estarán un poco calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del sureste, pero baja en áreas de montaña durante la noche y madrugada.

Meteorología prevé que en el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas, con cielo medio nublado.

En la capital la temperaturas mínimas estará entre 18 °C y 20 °C y la máximas entre 27 °C y 29 °C.

Pronóstico extendido

Para mañana miércoles, Indomet pronostica algunos chubascos aislados sobre localidades del Cibao, la cordillera Central y la región sureste del territorio nacional.