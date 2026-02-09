Indomet vaticina lluvias dispersas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La incidencia de un sistema frontal sobre el país, provocará lluvias dispersas, acompañada de ráfagas de viento sobre localidades de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, Hermanas Mirabal, Montecristi, La Vega, Sánchez Ramírez y Duarte.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las temperaturas seguirán bajas, debido a la época del año, en especial sobre zonas de montañas y valles del país, con eventos de nieblas y neblinas.

Olas y vientos anormales

En su último informe, el organismo que predice las condiciones del tiempo señaló que en la Costa Atlántica habrá olas y vientos anormales, por lo que recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, en especial desde Punta Mangles, en El Seibo; hasta Cabo San Rafael, en La Altagracia.