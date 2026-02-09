Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Las temperaturas estarán bajas

Indomet vaticina lluvias dispersas

Las precipitaciones, que afectarán al menos a doce provincias, serán provocadas por la incidencia del sistema frontal sobre el país

EMILIO GUZMÁN M.
EMILIO GUZMÁN M.

La incidencia de un sistema frontal sobre el país, provocará lluvias dispersas, acompañada de ráfagas de viento sobre localidades de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, Hermanas Mirabal, Montecristi, La Vega, Sánchez Ramírez y Duarte.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las temperaturas seguirán bajas, debido a la época del año, en especial sobre zonas de montañas y valles del país, con eventos de nieblas y neblinas.

Olas y vientos anormales

En su último informe, el organismo que predice las condiciones del tiempo señaló que en la Costa Atlántica habrá olas y vientos anormales, por lo que recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, en especial desde Punta Mangles, en El Seibo; hasta Cabo San Rafael, en La Altagracia.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
