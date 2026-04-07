Indomet vaticina lluvias moderadas en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy seguirán los aguaceros moderados a fuertes hacia zonas del sureste, suroeste y la Cordillera Central.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las lluvias ocurrirán en la tarde y que serán provocada por la incidencia de una vaguada sobre el país.

El organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que las precipitaciones se intensificarán en la noche, afectando localidades de Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago y la sierra de Baoruco.

Para el Gran Santo Domingo, Indomet vaticinó incrementos nubosos ocasionales, con chubascos dispersos. En la capital la temperatura mínima estará entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Once provincias alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene once provincias en alerta, por la posibilidad de que ocurran crecidas de ríos, arroyos y cañada y deslizamientos de tierra e inundaciones.

En amarilla están Monseñor Nouel y San José de Ocoa, mientras que en verde fueron colocadas San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Duarte, Elías Piña, Dajabón, Santo Domingo y el Distrito Nacional.