Industrias entregan cascos a motoristas de zona franca

La Asociación de Industrias de la Zona Franca de San Pedro de Macorís entregó 2,500 cascos de protección a motoristas de distintas empresas, como parte de un plan integral orientado a prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de los trabajadores.

Una nota explica que la iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Dirección de Aduanas de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) y otras instituciones vinculadas a la seguridad vial.

El presidente de la entidad, Simón Medina, explicó que la entrega forma parte del cumplimiento del Reglamento 522 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual establece normas obligatorias para prevenir riesgos, accidentes y enfermedades laborales.

“Reafirmamos nuestro compromiso de preservar la vida y la salud de nuestros trabajadores, incluyendo su trayecto hacia y desde sus hogares. Nos sumamos a los esfuerzos de las autoridades para regular el tránsito de motocicletas y fortalecer la seguridad vial”, expresó Medina.

De su lado, el director de Aduanas, Nelson Arroyo, llamó a crear conciencia sobre el uso correcto del casco de seguridad, ante la alta incidencia de accidentes que involucran motocicletas en esa provincia. “El casco no es para llevarlo en la mano ni usarlo solo cuando vemos un agente de tránsito. Es una herramienta de protección, que puede salvar vidas”, sostuvo.

El empresario Eduardo Bogaert, miembro de la Asociación Dominicana de Zonas Francas y presidente de Dominican Garden Products, indicó que la entrega de cascos es el resultado de un proceso de capacitación desarrollado junto al Infotep. Los cascos fueron adquiridos a través de la empresa VIT Surgical.