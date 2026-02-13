Más de 30 mil estudiantes beneficiados con mejoras escolares en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director de Infraestructura Escolar (DIE), ingeniero Roberto Herrera, informó que la institución ejecuta un plan intensivo de intervención en centros educativos de Santiago, con el propósito de remozar las aulas en condiciones críticas antes del inicio del próximo año escolar 2026-2027.

El funcionario explicó que los trabajos forman parte del Plan de Mantenimiento Correctivo 24/7-365, iniciativa que busca acelerar los procesos de reparación, mantenimiento y reconstrucción de planteles escolares en todo el país.

Herrera señaló que la infraestructura constituye un pilar fundamental dentro del sistema educativo, al tratarse de los espacios donde se desarrolla el proceso enseñanza y aprendizaje.

Precisó que en la presente gestión han entregado 883 aulas nuevas y remozadas de los niveles inicial y básica, mientras que más de 100 planteles han sido intervenidos con mantenimientos correctivos, beneficiando a 30,205 estudiantes en Santiago de Los Caballeros.

Así mismo, agradeció el apoyo recibido del presidente Luis Abinader y del Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, con la inversión necesaria para estos planes, al tiempo que destacó los resultados obtenidos con el programa “Navidad en las Aulas”, el cual permitió avanzar en la rehabilitación de más de 300 centros educativos durante el pasado período festivo.

Indicó que en Santiago, en coordinación con el director regional Cibao Norte de Infraestructura Escolar, arquitecto Alexis Sosa, se ejecuta un amplio plan de trabajo para intervenir planteles que presentan deficiencias estructurales y que requieren de mantenimiento.

El titular de Infraestructura Escolar precisó que los primeros 30 proyectos ya se encuentran en proceso mediante sorteos, mientras que en los próximos 15 días se realizará una nueva convocatoria para ampliar la cantidad de obras a intervenir.

En ese sentido, informó que la inversión proyectada para la rehabilitación de varios centros educativos en Santiago asciende a RD$94,838,143.38.

Entre los planteles incluidos en este plan figuran el Instituto Tecnológico México, con una inversión de RD$5.76 millones; el centro educativo Gabriel Franco, con RD$6.19 millones; el centro educativo Carlos María Domínguez, con RD$6.40 millones; el centro educativo Profesor Germán Luciano, con RD$6.59 millones; y el centro educativo Profesor Gilberto Danubio Cabreja, con RD$7.84 millones.

De su lado, el director regional Cibao Norte de la DIE, Alexis Sosa, destacó que desde el inicio de la actual gestión gubernamental se han entregado 145 nuevas obras educativas en la provincia.

Agregó que entre agosto y diciembre de 2025 fueron habilitadas más de 200 aulas, como parte del plan de expansión y mejoramiento de la infraestructura escolar.

Sosa explicó que actualmente desarrollan un programa integral que incluye mantenimiento continúo de aulas, construcción de techados deportivos y desarrollo de estancias infantiles en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para la comunidad estudiantil.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la instalación y juramentación de Mesa de Trabajo de los 5 pilares del Sistema Educativo, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a autoridades del sector educativo de la provincia.

En el encuentro participaron además la gobernadora provincial Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez; el director regional de Educación Pedro Pablo Marte, y el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago Miguel Jorge, Viceministros de Educación y otros representantes del sector educativo.

Durante la jornada se analizaron avances, necesidades y estrategias orientadas a fortalecer la infraestructura escolar y garantizar mejores condiciones en los centros educativos de la provincia cibaeña.