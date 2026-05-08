Niño que cayó desde elevado en Los Alcarrizos es operado: conoce su estado de salud

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El director del Hospital Vinicio Calventi, doctor José Alfaro, informó que fue operado de manera exitosa el niño de 12 años que resultó gravemente herido tras caer del elevado de la entrada de Los Alcarrizos, en la autopista Duarte, luego de ser impactado por un vehículo el pasado domingo.

El galeno explicó que el menor fue intervenido por el departamento de ortopedia del centro de salud, sin presentar complicaciones durante el procedimiento quirúrgico.

“Ya el niño del accidente del elevado fue operado satisfactoriamente por nuestro departamento de ortopedia y sin ningún tipo de inconveniente”, expresó Alfaro.

Niño que cayó desde elevado en Los Alcarrizos es operado con éxito: este es su estado de salud

Agregó que en las próximas horas o en un día se prevé su alta médica, para luego continuar con el proceso de recuperación mediante tratamiento de fisioterapia.

“Cumplimos nuestra palabra y nuestra promesa. Lo recibimos y hoy hemos completado nuestra labor de que el niño está en franca recuperación, gracias al servicio de ortopedia del hospital Calventi, dándole siempre un buen bienestar a sus pacientes”, indicó el director del centro de salud.

De su lado, la madre del menor agradeció a Dios, al director del hospital y al equipo médico por las atenciones brindadas a su hijo.