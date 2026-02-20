Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Inician asfaltado en calles de Elías Piña

Las autoridades locales destacaron que el asfaltado impulsa el desarrollo económico y facilita el acceso a servicios básicos.

Alcalde Aneuris Rosario.

El Gobierno inició ayer los trabajos de asfaltado de la carretera del distrito municipal de Guayabo, en Elías Piña, obra largamente demandada por comunitarios y autoridades locales.

El inicio de los trabajos marca un hecho histórico para esta comunidad fronteriza, que por décadas enfrentó serias dificultades de acceso debido al deterioro de la vía, afectando el transporte, el comercio y la calidad de vida de sus habitantes.

Durante el arranque de la obra, el alcalde distrital Aneuris Rosario protagonizó un emotivo gesto de gratitud al arrodillarse en la carretera, acción que ha sido interpretada por comunitarios como una muestra del sentir colectivo tras años de reclamos.

Las autoridades locales destacaron que el asfaltado impulsa el desarrollo económico, facilita el acceso a servicios básicos y fortalece la integración con otras comunidades.

Residentes valoraron el inicio de los trabajos como el comienzo de una nueva etapa para este distrito municipal. 

