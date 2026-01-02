Se instaló el Sistema Digital Información Agro

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente se instaló el Sistema Digital de Información Agropecuaria.

Se trata de una plataforma interinstitucional que integra datos de biodiversidad, fragilidad ambiental y potencial productivo para planificar de forma sostenible el uso del territorio, lo que constituye un hito en la planificación territorial y en la formulación de políticas públicas integradas.

Esa realización está en el informe de las realizaciones del PNUD en la República Dominicana durante el 2025, que acaba de concluir.

Explica que también se terminó el proyecto Biodiversidad de Paisajes Productivos (BPP), liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, con apoyo del PNUD y financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), con resultados positivos.

Además, se fortaleció la planificación territorial con la elaboración de 10 Planes Municipales de Desarrollo, 3 Planes de Ordenamiento Territorial (Neiba, Yamasá y San José de Ocoa), 7 instrumentos de delimitación de suelo urbanizable (IDSU), y planes de manejo de finca en más de 700 parcelas.

También se capacitó directamente a 2,350 productores y 890 técnicos, que benefició de forma indirecta a más de 7,600 personas y se prepararon planes de manejo sostenible, para los cultivos de café y cacao, en 788 parcelas que abarcan más de 1,500 hectáreas.

Señala el PNUD que en 2025 se impulsaron mecanismos de inclusión financiera para pequeños productores y se evidenciaron mejoras productivas concretas, como el incremento sustancial de la cosecha en fincas familiares.

Igualmente, se contribuyó a la declaración de la Reserva de Biosfera Madre de las Aguas por la UNESCO y la puesta en funcionamiento de su estructura de gobernanza, protegiendo siete cuencas hidrográficas, 709 ríos y arroyos, y beneficiando directamente a más de 1.5 millones de personas mediante la conservación de una zona clave para la seguridad hídrica y la biodiversidad.

Los esfuerzos del proyecto fueron clave para el lanzamiento de la Certificación Fincas de Café Sostenible (SCF) de INDOCAFE, la primera certificación de su tipo a nivel nacional y en el Caribe.

Esa certificación, explica, es un símbolo de transformación productiva que mejorará la competitividad del café dominicano en los mercados internacionales, facilitando el acceso a nichos de mayor valor agregado.

El reporte del PNUD también informa que en la protección del capital natural, apoyamos el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente en la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción (ENBPA), y las consultas para el 7mo Informe Nacional de Biodiversidad.

Como parte de la Plataforma de Articulación Empresarial para la Acción Climática, 29 empresas (cerca de 6,000 personas) fortalecieron su resiliencia mediante capacidades y planes de continuidad.

Además, se han impulsado proyectos emblemáticos de reducción de la contaminación, como Rescate Ozama, recolectando más de 300 toneladas de basura y contribuyendo a reducir la exposición de comunidades a riesgos ambientales.

Asimismo, indica que se apoya al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en acciones para la reducción del 21% de las emisiones de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono entre 2020 y 2024, contribuyendo a fortalecer la resiliencia de las personas y el planeta. El informe del PNUD precisa que ¡Un año más de acompañamiento al desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente de República Dominicana!