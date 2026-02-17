El nuevo libro de Christine D’Clario aborda la salud mental desde la fe cristiana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

MIAMI — La reconocida cantante bilingüe, compositora y autora Christine D’Clario, anunció el lanzamiento de su libro “Sanando en el desierto”, un testimonio transformador que busca abrir conversaciones necesarias sobre la salud mental dentro de la comunidad de fe.

Conocida por su autenticidad, sensibilidad espiritual y poderosa voz, D’Clario ha inspirado a millones alrededor del mundo. Hoy, da un paso más allá al compartir con valentía las batallas invisibles que marcaron su vida, incluyendo traumas de la infancia, depresión posparto y episodios de ideación suicida, con el objetivo de ofrecer esperanza a quienes atraviesan su propio “desierto”.

En su nuevo libro, Sanando en el desierto: Encontrando tu voz en el camino del quebranto a la libertad, Christine D’Clario invita al lector a un recorrido íntimo y restaurador. A través de una narrativa vulnerable y profundamente espiritual, la autora relata como Dios la encontró en medio de su dolor y la condujo hacia la sanidad integral —emocional, mental y espiritual—.

El libro entrelaza experiencia personal, fundamentos bíblicos, perspectivas psicológicas y herramientas prácticas, convirtiéndose en una guía para quienes se sienten agotados, perdidos o invisibles en su sufrimiento.

“Durante mucho tiempo creí que tener fe significaba aparentar que todo estaba bien”, afirma D’Clario. “Pero Dios no nos llama a fingir alegría. Él nos encuentra en el desierto y nos muestra que la sanación es posible —en el corazón, el alma y el cuerpo— cuando permitimos que nos reconstruya desde adentro hacia afuera”.

A lo largo de la obra, D’Clario desafía el estigma que aún persiste sobre la salud mental en muchas iglesias, y en la sociedad recordando que la verdadera sanación no nace de la perfección, sino de la vulnerabilidad en la presencia de Dios y utilizando herramientas y recursos disponibles para alcanzar salud integral. Sanando en el desierto anima a los lectores a caminar con honestidad por sus procesos de depresión y trauma, y a descubrir propósito incluso en los momentos más difíciles.

Christine D’Clario está disponible para entrevistas y puede abordar temas como:

Cómo enfrentar los desafíos de la salud mental desde la fe cristiana

Por qué la debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza.

Tres maneras prácticas de encontrar propósito en tiempos difíciles.

La importancia de la presencia de Dios por encima de la perfección

La belleza de la rendición y la vulnerabilidad.

La importancia de buscar ayuda profesional.

Por qué es urgente hablar de salud mental en la comunidad de fe.

"Sanando en el desierto" estará disponible en español, con (Sierra Alta editorial) con lanzamiento simultáneo en inglés, con (David C Cook) ambos el 3 de marzo de 2026, reflejando el firme compromiso de D’Clario con el servicio a comunidades diversas y multiculturales.

SOBRE CHRISTINE D’CLARIO

Christine D’Clario es una cantante bilingüe, compositora, conferencista, filántropa y autora cuya autenticidad y pasión han impactado a millones de personas alrededor del mundo. Reconocida por tender puentes entre la devoción espiritual y la honestidad emocional, su música ha superado más de un billón de reproducciones y ha llevado su música a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y otras regiones.