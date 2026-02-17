Este es el horóscopo del 17 de febrero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 - 20/04)

La experiencia que has conseguido en recientes acontecimientos te dará pautas claves para manejarte en la vida de aquí en adelante.

TAURO (22/04 - 21/05)

Tu tendencia a vivir en momentos ya pasados te hará caer en problemas nuevamente en la jornada de hoy. Supera esto.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Marcada tendencia a tener algunos problemas de salud en el día de hoy. Ten cuidado con las corrientes de aire.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Hoy deberás evitar cualquier tipo de peleas, discusión y malos entendidos. Ante la duda pide perdón y sigue con tus asuntos cotidianos.

LEO (22/07 - 21/08)

Surgirán problemas si tienes negocios en común con la familia o amigos. De lo contrario, te irá bastante bien.

VIRGO (22/08 - 21/09)

No controles los horarios de los demás y ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Determinaciones importantes deberás tomar durante la jornada que pueden llegar a tener un gran impacto en tu vida.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Tal vez te sientas deprimido, especialmente durante las últimas horas de la tarde. Procura hablar con alguien y distráerte.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

Hoy parecerá como que los demás no te entienden. Tampoco te confíes de todo lo que te digan, pero tenlo en cuenta.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

Todos tenemos malos días y la mejor manera de salir es mediante los amigos. No dejes de llamarlos y acudirán a tu llamada.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Caerás nuevamente en debilidades que creías ya superadas hace largo tiempo. Junta la fuerza para volver a empezar.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Las circunstancias de la vida han puesto en tu camino a la persona indicada para compartir los momentos claves.