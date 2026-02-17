¿Qué pasará hoy?
Este es el horóscopo del 17 de febrero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 20/04)
La experiencia que has conseguido en recientes acontecimientos te dará pautas claves para manejarte en la vida de aquí en adelante.
TAURO (22/04 - 21/05)
Tu tendencia a vivir en momentos ya pasados te hará caer en problemas nuevamente en la jornada de hoy. Supera esto.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Marcada tendencia a tener algunos problemas de salud en el día de hoy. Ten cuidado con las corrientes de aire.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Hoy deberás evitar cualquier tipo de peleas, discusión y malos entendidos. Ante la duda pide perdón y sigue con tus asuntos cotidianos.
LEO (22/07 - 21/08)
Surgirán problemas si tienes negocios en común con la familia o amigos. De lo contrario, te irá bastante bien.
VIRGO (22/08 - 21/09)
No controles los horarios de los demás y ocúpate de disminuir las desavenencias y entredichos que surjan con las personas que amas.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Determinaciones importantes deberás tomar durante la jornada que pueden llegar a tener un gran impacto en tu vida.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Tal vez te sientas deprimido, especialmente durante las últimas horas de la tarde. Procura hablar con alguien y distráerte.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
Hoy parecerá como que los demás no te entienden. Tampoco te confíes de todo lo que te digan, pero tenlo en cuenta.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
Todos tenemos malos días y la mejor manera de salir es mediante los amigos. No dejes de llamarlos y acudirán a tu llamada.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Caerás nuevamente en debilidades que creías ya superadas hace largo tiempo. Junta la fuerza para volver a empezar.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Las circunstancias de la vida han puesto en tu camino a la persona indicada para compartir los momentos claves.