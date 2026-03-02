Instituto gradúa a doce técnicos de comunicación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Ciencias de la Comunicación Adrianista (Idcca), graduó a 12 nuevos técnicos profesionales de la comunicación, quienes servirán con valores y objetividad informativa a la sociedad dominicana.

Una nota dice que la investidura, es la primera del centro de formación que enarbola el legado y la enseñanza desinteresada que legó del profesor Adriano de la Cruz, quien falleció el 20 de febrero de 2024, a los 78 años, como consecuencia de deficiencias cardíaca y renal.

El acto fue realizado a las 11:00 de la mañana, en el auditorio de la Escuela Mauricio Báez, en el sector Villa Juana.

La mesa de honor estuvo encabezada por la directora y docente del Idcca, Elena Ramos, quien estuvo acompañada por Ana Lucila de los Santos Ventura, directora de la Escuela Mauricio Báez y César de la Cruz, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas. En tanto, el presidente Aseped, José Gómez Cerda, estuvo representado por Cristian Gómez.

Ramos resaltó el compromiso que asumieron los graduandos, apegados al ejercicio de informar de manera responsable y objetiva, sin buscar riquezas, “tal y como nos lo inculcó nuestro guía a seguir, profesor Adriano de la Cruz”.

La oración que dio inicio al acto tuvo bajo la responsabilidad de Ana Lucila de los Santos.