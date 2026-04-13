Intec pide a profesionales ser agentes de cambio

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

Durante la septuagésima segunda ceremonia de graduación de 734 nuevos egresados, el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Arturo Del Villar, les exhortó a no ser conformistas y convertirse en agentes de cambio. “En una época que a menudo aplaude el individualismo feroz, atrévanse a buscar el bien mayor, entendiendo que el éxito más duradero es aquel que mejora la vida de los demás”, precisó. A seguidas, Del Villar agregó: “cuando vean una injusticia, cuando vean un sistema que no funciona, no esperen a que alguien más lo arregle. Ustedes son esa persona que estábamos esperando”.

Sostuvo que en un mundo donde es más fácil criticar que construir, “el verdadero mérito no pertenece a quien señala cómo tropieza el que lucha, o cómo el que hace las cosas podría hacerlas hecho mejor. El mérito le pertenece a quien está verdaderamente en la arena. Aquel cuyo rostro está manchado de polvo y sudor; el que se equivoca y se queda corto una y otra vez”. Reiteró que la historia del país ha sido impulsada por quienes se atrevieron a desafiar lo establecido y pensar en grande.

Egresados

Del total de graduandos, 533 corresponden a programas de grado (72.62%) y 201 a postgrado (27.38%).

Alcanzaron lauros académicos 272 estudiantes; Summa Cum Laude: 137 (50.37%); Magna Cum Laude: 102 (37.50%) y Cum Laude: 33 (12.13%). Once graduandos obtuvieron doctorados. Se trata de los primeros egresados del Doctorado en Ciencias Sociales, son ellos: Sheila Báez, Wendy Martínez, Jenny Torres, Juan Luis Corporán y Naftali López. En Ciencias Ambientales, Casimiro Maldonado, Carime Matos, Pamela Michel y Carlos Suriel, en tanto que en Matemáticas egresaron Marc-Kelly Jean Philippe y Antmel Rodríguez. Agradecieron, en nombre de los graduandos, Lorena Luciano De la Mota y María Fernanda Santamaría, Summa Cum Laude de psicología con un índice académico de 4.00.