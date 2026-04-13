Rector
Intec pide a profesionales ser agentes de cambio
De 734 graduandos, 398 son mujeres (54.22 %) y 336 hombres (45.78 %), lo que refleja la creciente participación femenina en la educación superior de alto nivel
Durante la septuagésima segunda ceremonia de graduación de 734 nuevos egresados, el rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Arturo Del Villar, les exhortó a no ser conformistas y convertirse en agentes de cambio. “En una época que a menudo aplaude el individualismo feroz, atrévanse a buscar el bien mayor, entendiendo que el éxito más duradero es aquel que mejora la vida de los demás”, precisó. A seguidas, Del Villar agregó: “cuando vean una injusticia, cuando vean un sistema que no funciona, no esperen a que alguien más lo arregle. Ustedes son esa persona que estábamos esperando”.
Sostuvo que en un mundo donde es más fácil criticar que construir, “el verdadero mérito no pertenece a quien señala cómo tropieza el que lucha, o cómo el que hace las cosas podría hacerlas hecho mejor. El mérito le pertenece a quien está verdaderamente en la arena. Aquel cuyo rostro está manchado de polvo y sudor; el que se equivoca y se queda corto una y otra vez”. Reiteró que la historia del país ha sido impulsada por quienes se atrevieron a desafiar lo establecido y pensar en grande.
Egresados
Del total de graduandos, 533 corresponden a programas de grado (72.62%) y 201 a postgrado (27.38%).
Alcanzaron lauros académicos 272 estudiantes; Summa Cum Laude: 137 (50.37%); Magna Cum Laude: 102 (37.50%) y Cum Laude: 33 (12.13%). Once graduandos obtuvieron doctorados. Se trata de los primeros egresados del Doctorado en Ciencias Sociales, son ellos: Sheila Báez, Wendy Martínez, Jenny Torres, Juan Luis Corporán y Naftali López. En Ciencias Ambientales, Casimiro Maldonado, Carime Matos, Pamela Michel y Carlos Suriel, en tanto que en Matemáticas egresaron Marc-Kelly Jean Philippe y Antmel Rodríguez. Agradecieron, en nombre de los graduandos, Lorena Luciano De la Mota y María Fernanda Santamaría, Summa Cum Laude de psicología con un índice académico de 4.00.
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