Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Randy Jiménez Batista

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en alianza con el grupo United Petroleum, relanzó ayer el Parque Infanto-Juvenil de Educación Vial en Ciudad Juan Bosch, como parte de su estrategia para fortalecer la educación y la prevención de siniestros de tránsito desde temprana edad.

INTRANT impulsa educación vial infantil con nuevo parque en Ciudad Juan Bosch

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrinson, explicó que este parque permitirá que los jóvenes reciban formación vial y puedan trasladar esos conocimientos a las calles, fomentando una conducción segura y contribuyendo al fortalecimiento de la educación vial en la República Dominicana.

Asimismo, informó que ya sostuvo conversaciones con el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, para incluir en las escuelas y liceos jornadas de capacitación vial, con el fin de reducir accidentes en el futuro. Agregó que se trabaja en la incorporación de la educación vial dentro del currículo escolar, especialmente en la asignatura de Moral y Cívica.

El objetivo de este relanzamiento es promover una cultura de movilidad segura y responsable, mediante espacios educativos donde niños, niñas y adolescentes aprendan de manera práctica las normas de tránsito, la convivencia vial y la toma de decisiones responsables.

Morrinson reconoció que el país mantiene una de las tasas más altas en siniestros viales y fallecimientos, aunque destacó que en 2025 se registró una reducción de accidentes. Sin embargo, subrayó que este sigue siendo uno de los mayores desafíos para la institución.

El funcionario también resaltó que la meta es extender estas capacitaciones a otras regiones del país, identificando espacios similares en ciudades como Santiago, que permitan replicar el proyecto.

Por su parte, el CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz, afirmó que la empresa cree firmemente en la prevención como eje fundamental para reducir los riesgos en las vías y fomentar una cultura de movilidad responsable desde la educación temprana.

Como parte del acuerdo interinstitucional, United Petroleum realizará un aporte anual de RD$1,500,000 durante cinco años, destinado al remozamiento y adecuación del parque.