Inundaciones en Santo Domingo: experto advierte fallas estructurales en drenaje pluvial y urbanismo

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Las recurrentes inundaciones en el Gran Santo Domingo, que cada año dejan pérdidas millonarias y víctimas fatales, responden a fallas estructurales en el diseño urbano y la ejecución de los sistemas de drenaje pluvial, según advierte el doctor Andrés Contreras, CEO de SEMS, una de las principales firmas de ingeniería mecánica y de fluidos de la República Dominicana.

Contreras sostiene que la capital dominicana enfrenta una “vulnerabilidad creciente” ante lluvias intensas, evidenciada en eventos extremos registrados en 2022, 2023 y 2026, con acumulados históricos de precipitaciones, miles de desplazados y daños que superan los cientos de millones de dólares.

El especialista explica que, aunque factores como la basura, la falta de drenaje y el cambio climático inciden, el problema central radica en el crecimiento urbano sin una planificación pluvial adecuada y en la falta de cumplimiento técnico en los proyectos de construcción.

Señala que la expansión vertical de la ciudad ha impermeabilizado grandes áreas, provocando que el agua fluya directamente hacia calles con sistemas insuficientes. Asimismo, indica que en muchas obras se alteran especificaciones clave, como los diámetros de las tuberías y otros componentes del drenaje. Además, advierte que numerosos filtrantes carecen de cámaras de retención de sólidos, lo que acelera su colapso durante lluvias intensas.

De igual forma, enfatiza que estas prácticas responden a una cultura de “resolver para el presente”, ignorando escenarios extremos que son cada vez más frecuentes. “Diseñar para el promedio y no para eventos críticos es una apuesta riesgosa que termina pagando la ciudadanía”, afirma.

Andrés Contreras

En ese sentido, subraya que las soluciones existen y son conocidas: diseñar infraestructuras para lluvias extremas, garantizar la correcta ejecución de los planos y adaptar la ciudad al impacto de su densificación.

Por último, el CEO de SEMS hace un llamado a las autoridades, constructores y a la sociedad en general a priorizar la planificación y la supervisión técnica, para evitar que tragedias como las registradas en los últimos años continúen repitiéndose. “La pregunta no es si volverá a pasar, sino cuántas veces más tendrá que ocurrir para que se tomen decisiones distintas”, concluye.

Estas declaraciones del doctor Andrés Contreras se producen en el marco de un artículo de opinión titulado “Santo Domingo, la ciudad de los carros que flotan”, a propósito de las recientes inundaciones.