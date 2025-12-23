Investiga muerte de joven en Villa Consuelo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó ayer que se investiga la muerte de Rancel García, de 25 años de edad, durante un intervención policial preventiva en el sector Villa Consuelo, tras precisar que en el lugar se encontraron armas ilegales en manos de ciudadanos. “Nosotros siempre tratamos de profundizar en estos casos. Estamos investigando todo y esperamos tener la próxima semana una respuesta más cercana”, precisó la funcionaria, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, la cual estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader.

Sobre las festividades navideñas, dijo que la Policía seguirá haciendo su labor preventiva para garantizar la seguridad de la población. “Nadie puede entrar con una arma de fuego legal, ni ilegal en lugares de expendio de bebidas alcohólicas, tampoco se aceptarán menores de edad”, precisó. Como de costumbre, la ministra presentó el mapa de calor, según el cual la tasa acumulada de homicidios ha registrado un descenso significativo, al situarse en 7.96 por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, ponderó que la provincia de San Cristóbal muestra una disminución de casos, luego de la intervención de las autoridades y de la apertura de la fiscalía comunitaria en el municipio de Haina.