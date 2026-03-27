Invitan RD a diálogo sobre salida combustibles fósiles

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una iniciativa internacional impulsada por países del sur global busca incorporar a República Dominicana a un proceso de diálogo multilateral para diseñar un eventual tratado que promueva una salida equitativa y planificada de los combustibles fósiles.

Durante una visita a este diario, sus promotores llamaron al país a sumarse al grupo de 18 naciones que ya han mostrado interés en participar en estas discusiones, destacando que su incorporación fortalecería la representación del Caribe en este proceso.

La propuesta es impulsada por actores vinculados a la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, entre ellos Amira Serhani, responsable de Relaciones Gubernamentales y Compromiso Multilateral, y Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica del proyecto.

Serhani explicó que el tratado aún no existe y que la participación de los países no implica compromisos jurídicos ni financieros inmediatos, ni obligaciones de ninguna otra índole, sino la posibilidad de integrarse a las discusiones que definirían sus términos.

Sostuvo que el objetivo es abrir un espacio de cooperación entre gobiernos para abordar el papel del petróleo, el gas y el carbón en la crisis climática y explorar mecanismos que permitan avanzar a una transición energética justa, ordenada y financiada.

Serhani indicó que a nivel global aún no existe un plan concreto que permita ejecutar esa transición, sobre todo en términos de gobernanza, financiamiento e implementación.

De su lado, Andrés Gómez, que coordina la iniciativa en Latinoamérica, señaló que el mundo sigue lejos de la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 °C y que las proyecciones indican que para 2030 los gobiernos producirán más del doble de los combustibles fósiles compatibles con ese objetivo.

Aseguró que esa brecha refleja una desconexión entre los compromisos climáticos y las políticas energéticas actuales, lo que hace necesario avanzar hacia mecanismos más directos para gestionar la disminución de esos recursos.

Coincidieron en que los países del Caribe, incluida República Dominicana, enfrentan impactos cada vez más severos de la crisis climática, en especial por eventos extremos y aumento del nivel del mar.

Subrayaron que el objetivo final es construir un instrumento internacional que permita sobre todo a los países del sur global, avanzar a energía basada en fuentes renovables.