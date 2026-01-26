La JAD y otras 40 entidades apoyan gestión del Bagrícola

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y otras 40 organizaciones de agricultores, empresarios agropecuarios, comerciantes y cooperativas respaldan la actual gestión del Banco Agrícola (Bagrícola), entidad que ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del campo y rechazaron “las difamaciones, ataques infundados y la campaña de descrédito en su contra”.

Las organizaciones, de todas las regiones del país, expresaron su solidaridad con la entidad bancaria en un comunicado denominado: “En Defensa del Banco Agrícola”, el cual está dirigido a la sociedad dominicana.

Dijeron que el apoyo del Bagrícola al campo “se ha visto fortalecido en estos últimos 5 años de gestión, garantizando la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios del país”.

Además, de la JAD, apoyan la gestión del Bagrícola, la Asociación de Ganaderos de Misión, el Consejo Nacional de Parceleros de la Reforma Agraria, Cooperativa de Productores de Víveres, Asociación Dominicana de Productores de plátanos, Cooperativa de Productores y Comerciantes Detallistas, Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco, y Asociación de Productores Agrícolas Monte Alto.

También, Asociación de Comerciantes de los Mercados de Santo Domingo, Asociación Nacional para el Desarrollo Integral de Productores y Emprendedores, Unión Nacional de Productores de Cebolla y Cooperativa D-10 el Factor, de Nagua.

Esas entidades afirman que “reconocemos la gestión del administrador del Bagrícola, Fernando Durán, quien ha demostrado compromiso, transparencia y vocación de servicio en favor del sector agropecuario, impulsando políticas de apoyo crediticio, inclusión financiera y acompañamiento técnico que han beneficiado directamente a miles de productores y empresarios agropecuarios en todo el territorio nacional”.