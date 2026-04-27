Jean Alain Rodríguez regresó al país ayer

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El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta un proceso judicial por el denominado caso Medusa, regresó al país ayer, luego de viajar a España el pasado miércoles, previa autorización de las autoridades correspondientes, para chequeos médicos.

El permiso fue otorgado, en virtud de la resolución 249-04-2026-SRES-00016 del 9 abril, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar, e integrado por la magistrada Clara Castillo y Jisell Soto.

Rodríguez está acusado de corrupción administrativa durante su gestión al frente de la Procuraduría General (2016-2020).

El supuesto entramado involucra, además, a unas 40 personas y 22 empresas. En reiteradas ocasiones, el exprocurador ha expresado que es víctima de una persecución política y mediática, reafirmando que no existen pruebas suficientes que sustenten las acusaciones en su contra.