Caso Medusa
Jean Alain Rodríguez regresó al país ayer
El permiso, por asuntos médicos, fue otorgado por las autoridades por dos días laborables, iniciando la anoche del miércoles pasado
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta un proceso judicial por el denominado caso Medusa, regresó al país ayer, luego de viajar a España el pasado miércoles, previa autorización de las autoridades correspondientes, para chequeos médicos.
El permiso fue otorgado, en virtud de la resolución 249-04-2026-SRES-00016 del 9 abril, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Claribel Nivar, e integrado por la magistrada Clara Castillo y Jisell Soto.
Rodríguez está acusado de corrupción administrativa durante su gestión al frente de la Procuraduría General (2016-2020).
El supuesto entramado involucra, además, a unas 40 personas y 22 empresas. En reiteradas ocasiones, el exprocurador ha expresado que es víctima de una persecución política y mediática, reafirmando que no existen pruebas suficientes que sustenten las acusaciones en su contra.