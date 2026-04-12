Jet Set: 5 cosas que la gente aún se pregunta un año después de la tragedia

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A un año y cuatro días del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas, el dolor y los recuerdos continúan presentes entre decenas de familias, sobrevivientes y una parte importante de la población, tanto en el país como en el extranjero.

El hecho, considerado una de las tragedias más impactantes de los últimos años en la República Dominicana, también sigue generando reclamos de justicia, así como cuestionamientos sobre las causas y las responsabilidades detrás del desplome.

A continuación, te mencionamos algunas de las preguntas que, según los deudos y los afectados, no tienen respuestas claras:

1. ¿Qué provocó el colapso del techo?

Aunque el Ministerio Público sostiene que la estructura del techo del Jet Set estaba sobrecargada con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin que se realizaran estudios técnicos que garantizaran su resistencia, la defensa de los propietarios mantiene dudas sobre si el colapso obedeció a fallas estructurales, falta de mantenimiento o negligencia en las inspecciones.

2. ¿Por qué no evacuaron a los asistentes tras las primeras señales de peligro?

Muchos de los presentes la noche del 7 y la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras el artista Rubby Pérez amenizaba una fiesta, aún se preguntan por qué los administradores del establecimiento no tomaron la decisión de evacuar de inmediato, pese a señales claras de que algo no estaba bien.

Estas alertas, según testigos, son: la caída de un plafón y filtraciones de agua desde el techo.

3. ¿Se pudo evitar?

Muchos se preguntan si la tragedia podría haberse prevenido, destacando que, en lugar de cerrar el establecimiento y realizar una reparación completa del techo, los propietarios decidieron continuar con la fiesta.

4. ¿Se hará justicia?

Aunque el Ministerio Público sostiene que la acusación contra Antonio y Maribel Espaillat es lo suficientemente sólida como para que un tribunal los condene por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, gran parte de la población sigue dudando de que se logre una sentencia efectiva.

5. ¿Hubo fallas en la supervisión de las autoridades?

Se cuestiona si las instituciones encargadas de fiscalizar este tipo de establecimientos actuaron a tiempo o si hubo omisiones que contribuyeron a la tragedia.

Acusación



Los fiscales sustentan la acusación contra los hermanos Espaillat con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

La instancia resume los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los periodos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público en su investigación del caso.