Jet Set: Hoy se cumple un año que mi hija partió a la casa del Señor

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Este 8 de abril se cumple un año de la tragedia ocurrida en el centro nocturno Jet Set, una fecha que permanece marcada por el dolor y la ausencia para decenas de familias.

Entre ellas, la de Deyanira Sosa, madre de Melissa Tejeda, quien compartió un conmovedor mensaje recordando a su hija.

“Sepulté nuestros sueños… y con ellos, una parte de mí”, expresó Sosa.

Deyanira y Melissa

Según relató, aquel 8 de abril no solo perdió a su hija, sino también “la memoria de felicidad” que la acompañaba.

A un año de la tragedia, la madre confesó que tuvo la valentía de revivir uno de los momentos más dolorosos: el funeral de su hija.

“Volví a ese día, a ese llanto, a ese último adiós. Vi el funeral de mi hija y lo reviví”, narró, describiendo una experiencia marcada por el desgarro emocional.

Deyanira y Melissa

Sin embargo, en medio del profundo dolor, Sosa asegura haber encontrado una fuerza que la mantiene en pie.

“Sentí una fuerza que no es mía, una fuerza que viene de Dios y también de ella”, afirmó, destacando que esa fortaleza le permite continuar, acompañar a otros y seguir adelante pese a la pérdida.

La madre también reiteró su esperanza en que se haga justicia por lo ocurrido.

“Esa fuerza es la que me sostiene de pie pidiendo justicia. Porque sí habrá justicia”, expresó con firmeza, apoyándose en su fe.

Deyanira y Melissa

En su mensaje, citó el versículo bíblico Salmos 34:18: “El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido”, dijo.

A un año del suceso, el dolor sigue latente, pero también la exigencia de respuestas y justicia por una tragedia que, como señalan los familiares, “jamás debió ocurrir”, concluyó.