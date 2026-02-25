Joel Santos advierte sanciones si hubo intervención humana en apagón

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, advirtió que se aplicarán sanciones si la investigación determina que hubo intervención humana en el reciente apagón nacional y afirmó que no se descarta la posibilidad de sabotaje en la falla que obligó a intervenir el sistema eléctrico nacional.

“No se puede descartar ningún elemento, esto es una evaluación de 360 grados. Nada puede ser descartado en este momento”, sostuvo el funcionario.

El ministro explicó que el comité de análisis de fallas, organismo que coordina a los distintos actores del sistema eléctrico y que es presidido por la Superintendencia de Electricidad, celebró su primera reunión el día de ayer, dando inicio formal al proceso investigativo.

Santos aclaró que, desde el punto de vista operativo, el origen no respondió a una acción mecánica directa ni a la intervención de un técnico en una subestación, como ocurrió en un evento anterior. Sin embargo, insistió en que se debe esperar el informe final antes de establecer conclusiones definitivas o responsabilidades.

Indicó que en esta fase inicial se comenzaron a solicitar informaciones técnicas a todas las entidades involucradas, con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo.

“El enfoque ahora es reconstruir cómo se concatenaron los hechos dentro de un sistema interconectado, donde una alteración puede generar impactos en cadena sobre otras infraestructuras y componentes de la red. Lo importante ahora es determinar cómo se fueron encadenando los eventos hasta terminar en el resultado que todos conocen”, explicó.

Tras la fase de recopilación y evaluación de datos, el comité deberá emitir un informe similar al presentado en un incidente ocurrido el año pasado, del cual se desprenderán las medidas correctivas necesarias y, de corresponder, acciones punitivas.

Santos evitó precisar un plazo para la entrega del informe, aunque aseguró que se comunicará oportunamente la fecha en que se hará público.

Mientras tanto, garantizó que el servicio eléctrico opera con total normalidad desde las 11:53 de la noche del lunes, cuando el sistema fue completamente restablecido.