Jóvenes del ITLA buscan apoyo participar en desafío de NASA

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Con el sueño de llegar a la exploración espacial y el compromiso de poner el nombre de República Dominicana en alto, dos equipos de jóvenes trabajan para participar en el NASA Human Exploration Rover Challenge, una de las competencias estudiantiles más exigentes. Sin embargo, las limitaciones económicas y la falta de patrocinio amenazan su participación.

Mas, los entusiastas y laboriosos chicos, confían en que recibirán el apoyo que requieren para cumplir con la meta de presentar su propuesta.

La justa será del 9 al 11 de abril en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, donde estudiantes de distintos países presentarán vehículos tipo rover capaces de simular misiones de exploración espacial.

En esta edición de 2026, República Dominicana logró clasificar tres equipos, de los cuales dos pertenecen al Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), lo que representa un avance para la institución.

Los equipos del centro participarán en las categorías Human-Powered Division (HP), con un vehículo impulsado por energía humana y Remote-Controlled Division (RC), controlado de forma remota y que debe cumplir misiones de recolección y análisis de agua y suelo.

Melvin Núñez, capitán del equipo de la categoría HP, explicó que el reto consiste en construir y diseñar desde cero un vehículo de exploración espacial bajo los estrictos lineamientos técnicos de la NASA.

Asimismo, expresó que el equipo está en plena etapa de construcción, tras haber superado la fase de diseño y validación técnica.

“Nos quedan uno o dos meses para finalizar, porque en marzo ya hay que enviar los vehículos”, dijo Núñez.

En tanto, Jarlyn Reynoso, que comanda el equipo de la categoría RC, resaltó las altas expectativas del grupo que lidera, debido a la experiencia y preparación de sus integrantes en la electrónica.

Reynoso describió el intenso ritmo de trabajo que mantienen ambos grupos, con jornadas diarias extendidas desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde y en ocasiones plazos de hasta 72 horas cuando están cerca los plazos de entrega.

“Prácticamente vivimos aquí. Esto es un sueño cumplido, desde pequeño soñé con ir a la NASA, y ahora representar a República Dominicana en una competencia como esta no tiene precio”, comentó con entusiasmo.

El reto económico

A pesar de los avances registrados por ambos grupos, el principal obstáculo para su participación en Alabama es el financiamiento.

El presupuesto total estimado para ambos equipos asciende a los RD$3, 445,366 y está dividido en materiales de vehículos del HP, en los del rover RC y en costos de vuelos y estadía de los competidores.

En ese sentido, los estudiantes llaman a empresas e instituciones a sumarse como patrocinadores y ayudar a cumplir este sueño colectivo, además de poner en alto el nombre de la nación, al demostrar que en el país sí hay capacidad, innovación y talento para aportar al futuro de la exploración espacial.