Juan Ariel señala rapto presidente viola el derecho

El economista dominicano y profesor de la Universidad de Harvard Juan Ariel Jiménez afirmó que la sustitución del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, le brindó por algunas horas unos aires de optimismo al país, pero lamentablemente, esto fue realizado en completa violación del derecho internacional.

“O sea, que ha habido un desconocimiento tanto del derecho internacional, que en la Carta de las Naciones Unidas, prohíbe que se tenga este tipo de agresión contra países extranjeros, como del derecho local, que establece que habría que hacer en Venezuela, en un caso como este”, expresó el dirigente político y exministro de Economía.

Jiménez declaró que también se ha desconocido el mandato de la Constitución venezolana -en su artículo 232- que dispone que si faltase el presidente de la República, a menos de cuatro años de haber iniciado el mandato, la vicepresidenta o el vicepresidente asumiría de manera interina y tendría que convocar a elecciones en los próximos 30 días.

Indicó que si Maduro hubiese aceptado que la oposición ganó las elecciones en Venezuela, en el certamen pasado, hoy no estuviera en esa situación, refiriéndose a que se encuentra preso en los Estados Unidos, donde es juzgado por cargos criminales.

“La democracia es algo que se tiene que trabajar día a día para fortalecerla, y saber que cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo, tenemos, sobre todo, que respetar las reglas de juego y aceptar quiénes son los ganadores”, manifestó el miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Precisó que lo que sucede en Venezuela está precedido por una grave situación de desigualdad y de desapoderamiento de las persona y lo desembocó el régimen chavista-madurista, que terminó convirtiéndose en una dictadura. “Yo creo que eso nos hace pensar a cada uno de nosotros de que la democracia nunca debe darse por supuesto. Pero, además, nos llama a los jóvenes a pensar en la importancia de tener una sociedad justa, una sociedad donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades de salir hacia adelante.”

Exhorta a los llama a los jóvenes a respetar el sistema democrático de los países, porque cuando se rompe la democracia, se le abren las puertas a las peores formas de interacción humana. “Esto no hubiese ocurrido en Venezuela si se tuviese un régimen democrático.” Dijo que la operación militar de Estados Unidos se da ante el drama humano que se vivía en Venezuela. Se recuerda que Estados Unidos secuestró a Maduro en la madrugada del pasado 3 de enero.