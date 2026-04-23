Jueces advierten cambios en SCJ sería un retroceso

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, afirmó ayer que sustituir a los jueces de la alta corte en estos momentos de avance del sistema de justicia en la transformación de su gestión de eficiencia, digitalización y transparencia total, sería un retroceso.

Dijo que la evaluación debe hacerse de manera “consciente, madura y responsable” en el contexto del respeto al estado de derecho, afirmando que la sociedad no soportaría un retroceso a la ineficiencia anterior, destacando que el modelo actual ofrece seguridad jurídica esencial para la inversión y el turismo. “La justicia ha demostrado ser capaz de vencer la mora judicial anterior, lo cual se creía imposible, y se posiciona como un pilar de salud humano y económico”.

De su lado, el presidente de la segunda sala de la SCJ, magistrado Francisco Jerez Mena, reconoció que la evaluación de los jueces tras el vencimiento del período para el cual fueron electos es una facultad constitucional que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). “Se debe garantizar un proceso de evaluación justo, en base a la experiencia; hay que cuidar lo que se ha hecho porque es difícil volver atrás”, indicó.

Ambos magistrados hablaron al ser preguntados en un encuentro convocado para dar a conocer, en cifras, los avances y otros resultados en la reducción de la mora judicial, en el que estuvieron el magistrado Francisco Ortega; el secretario general de la SCJ, César García Lucas; Javier Cabreja y Fátima de la Rosa, de comunicaciones.

DATOS RESALTABLES

Se informó que mediante el modelo basado en digitalización y eficiencia en la actualidad el 90 % de los casos en la SCJ se resuelven en un período de entre tres y 12 meses; y con la aplicación de la nueva ley de Casación, la tramitación de casos se redujo de 707 días a solo 27.