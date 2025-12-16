Juez afirma pruebas presentó MP son “contundentes”

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Como “tétrico, sombrío y escandaloso” consideró el juez Rigoberto Sena el fraude RD$15,000 millones que habrían cometido en el Seguro Nacional de Salud (Nanasa), los diez imputados hasta ahora, encabezados por el exdirector de la institución, Santiago Hazim Libainy.

Al motivar el fallo en el que ordenó el encarcelamiento preventivo por 18 meses a siete de ellos, el juez de la Instrucción afirmó que “tomar de forma indebida un peso del Estado es un acto bochornoso, máxime cuando se trata de tanto dinero y en perjuicio de una institución tan sensible como el Senasa”.

Dijo que, “conjurarse” con cercanos colaboradores y personas identificadas como empresarios, incluso, antes de llegar a asumir la función a la cual fue designado, “ para dañar hasta lo más profundo una institución tan sensible, dedicada a cuidar y proteger la salud de más de 7.5 millones de dominicanos…, es algo que raya en la locura colectiva”.

Pruebas son contundentes

Indicó que del análisis que hizo el tribunal de tres pruebas periciales, así como de las testimoniales y documentales ofertadas por el Ministerio Público, “sin duda alguna son contundentes”, porque conectan la teoría que expone el órgano de persecución en la solicitud de medida de coerción y caso complejo.

Agregó que cada una de esas pruebas “abarcan, recogen y pretenden probar las andanzas delictivas de cada uno de los imputados”, lo que indica que el tribunal está en condiciones para dictar las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.

Refirió que la teoría fáctica del MP de que Hazim Libainy “es el líder del entramado mafioso que socavó las finanzas de Senasa”, fue avalado por tres imputados que admitieron su participación en los hechos.

Se trata de Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sensión y Heidi Mairel Pineda Perdomo, para quienes, por su colaboración con la investigación del caso, el Ministerio Público solicitó medidas de coerción menos gravosa que la prisión preventiva.

Según el juez, esos tres imputados señalaron que “las personas que solicitaban extorción a los contratistas eran los también imputados José Pablo Ortiz y Germán Rafael Robles Quiñónes y que lo hacían “por órdenes de Santiago Hazim Albainy”.

Agregó que otros testimonios “de alta relevancia” para las pretensiones del Ministerio Público fueron los de Nidia Esmeralda Valdez de Luna y Elsa Beatriz Santana Gantier.

“De todo esto se desprende que estamos en presencia de un protagonista de primera línea (Hazim Libainy), en la comisión de todo y cada uno de los delitos expuestos por el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción …”, dice el juez Sena en sus motivaciones para la imposición de las medidas de coerción al grupo.

No obstante, en los testimonios de los imputados fueron favorecidos con otras medidas que no fue la prisión preventiva, el juez aclaró que “no se ha presentado ni aprobado ningún acuerdo” entre el Ministerio Público y ellos.

Arrepentimiento y salud

Respecto de algunos imputados que en su defensa material enarbolaron condición de salud, apego a la familia y desvinculación con los delitos que le atribuye el MP, la respuesta del juez fue la siguiente:

“El arrepentimiento le ayuda a rectificar su conducta de los delitos cometidos, pero es necesario y prudente que, de forma previa, se piense en las consecuencias que acarrea una conducta delictiva”, dijo.

Sobre la situación de salud, señaló que “no se demuestra con criterios médicos y científicos que con enfrentar su proceso privados de libertad, sus vidas estarían en riesgo inminente”.

Agregó que la enfermedad de característica “más o menos seria” que pudiera observar dentro de los presupuestos presentados, es la que describen las certificaciones médicas de Hazim Libainy, que expone, entre otras cosas, que padece de esclerosis múltiple (EM).

Sin embargo, dijo que la investigación que realizó el tribunal respecto a su situación médica es que, “la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónica del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal), donde el sistema inmunitario daña la mielina (cubierta de las células nerviosas), interrumpiendo los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, causando síntomas como problemas de visión, debilidad, entumecimiento, equilibrio y fatiga, que varían mucho entre personas y a menudo incluyen brotes y remisiones”.

Agregó que, “aunque no tiene cura, existen tratamientos para controlar los síntomas, retrasar la progresión y mejorar la calidad de vida”.

El fallo

Luego de estas y otras ponderaciones del caso denominado “Operación Cobra”, el juez Sena ordenó el envío a prisión preventiva por 18 meses como solicitó el Ministerio Público, a los imputados Hazim Libainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez, Ada Ledesma Ubiera y a Ramón Alan Speakler Mateo.

Mientras que al empresario Read Estrella, a Cinty Acosta Sensión y Heidi Pineda Perdomo les impuso como medida de coerción arresto domiciliario por igual tiempo, pago de una garantía económica e impedimento de salida del país.

Análisis y reflexión del caso

En el preámbulo de sus motivaciones, el juez Sena hizo una reflexión sobre “el amor desmedido al dinero” y en ese contexto citó el texto bíblico de Primera de Timoteo 6:10, que dice: “Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores”.

También a León Tolstoi y la ambición desmedida, narrando la historia de Pajom, su final trágico y al presidente Pepe Mujica, “ejemplo de decencia del ejercicio de la política”, dijo.

Finalmente, hizo lo propio con con la frase del patricio Juan Pablo Duarte: “Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos”.

Y a seguidas dijo: “Los políticos y seudos empresarios deben entender eso de una vez y para siempre, que su deber sagrado es servir a la sociedad, servir a la Patria, que es nuestra casa grande, que debemos de fortalecer las instituciones públicas para que funcione el Estado social y democrático que organiza la Constitución”, subrayó el juez Sena.

Afirmó que cuando se presentan actos como el del Senasa, “es tan culpable el funcionario que soborna o protagoniza la extorsión, como el empresario que de una u otra forma acepta realizar el soborno o la extorción”.

El juez Sena se preguntó para qué sirve acumular tantas riquezas, “si a lo mejor no le va alcanzar la vida para disfrutarla ni siquiera sus nietos y bisnietos, si la vida es un rato”.

Y agregó: “Aquí nuevamente debemos de recordar al patricio Juan Pablo Duarte cuando dijo que: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones”.

Operación Cobra

Se recuerda que la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, dijo que son más de diez los involucrados en la defraudación al Senasa y que en los próximos días serán sometidos a la Justicia.