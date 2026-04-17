Juez insta cambio SCJ acorde a siglo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, llamó a la comunidad jurídica internacional, emprender una profunda reforma al Código Iberoamericano de Ética Judicial, con el objetivo de alinearlo a las exigencias tecnológicas y las fases evolutivas de la sociedad contemporánea.

Afirmó que “aunque la esencia de la ética es inmutable, los instrumentos que la regulan deben ser dinámicos para no caer en el rezago”, a partir de que la moral social sí cambia con el tiempo y acorde con el desarrollo histórico.

Refirió que el actual Código fue aprobado originalmente en la República Dominicana, en el año 2006, y resaltó que a partir de esa fecha se ha generado un verdadero fenómeno en la gestión y adopción por parte de los poderes judiciales de Iberoamérica en refrendar una cultura de adoptar Código de Comportamiento Ético. Sin embargo, sostuvo que ha llegado el momento de someterlo a una revisión exhaustiva.

“La visión del Código ya no es la misma. Ese instrumento debe abordar un nuevo contexto en el que se conciba como punto de inflexión una noción de paradigma plural, en tanto cuanto los problemas de la sociedad de hoy han cambiado significativamente”, señaló.

Sostuvo que el instrumento debe ser “vigilado, zarandeado y removido” por una comisión multidisciplinaria capaz de inyectarle la visión filosófica siglo XXI.