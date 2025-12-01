La Junta Central Electoral intima a la Fuerza del Pueblo por marcha del 30 de noviembre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de la marcha realizada por la Fuerza del Pueblo el pasado domingo 30 de noviembre, que abarcó algunas zonas de la capital, La Junta Central Electoral (JCE) emitió una intimación formal a esa organización política, por supuestamente incluir elementos partidarios que se pueden confundir con propaganda electoral anticipada.

La JCE entregó la intimación y advertencia en la sede de la Fuerza del Pueblo, cuyos elementos fundamentales dicen de la siguiente manera:

“Se intima formalmente al partido Fuerza del Pueblo (FP) para que, en el ámbito de su responsabilidad institucional, disponga de inmediato las medidas necesarias a los fines de armonizar el legítimo ejercicio del derecho fundamental de reunión, manifestación y protesta con la normativa electoral, de manera que las actividades que organice o celebre sobre protestas sociales no se confundan o fusionen con actos de propaganda electoral anticipada. De lo contrario, podrían incurrir en las infracciones administrativas electorales previstas en el artículo 308, numerales 4 y 5, de la Ley núm. 20-23, órgano del Régimen Electoral, sancionables con multas administrativas de hasta doscientos salarios mínimos”, dice el documento.

“Se advierte al partido Fuerza del Pueblo de incumplimiento de la presente intimación preventiva o, de veri Pleno de la Junta Central Electoral apoderará a la Unidad de Sanciones Electorales y Medidas Cautelares para la apertura formal del procedimiento administrativo sancionador electoral, conforme a lo dispuesto en las leyes 33-18 y 20-23, así como en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral”, indica la intimación.

"La tormenta perfecta"

Marcha de la Fuerza del PuebloFuente externa

Al concluir la multitudinaria marcha de la FP, y que recorrió barrios del Distrito Nacional, Leonel Fernández afirmó que la promesa de cambio hecha por el Gobierno se ha desplomado porque el país está atravesando una “tormenta perfecta”, en referencia a la crisis por el alto costo de la vida y el deterioro de los servicios básicos.

“Hay un gran malestar social en toda la República Dominicana. La promesa de cambio se ha desplomado bajo la incompetencia de este gobierno. Resulta que hoy estamos en una tormenta perfecta creada por esta gestión ineficiente e indolente, que mal dirige los destinos de la República Dominicana”, expresó el presidente de la FP ante miles de personas que caminaron manifestándose en contra de los males que arropan a la población.