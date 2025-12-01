Marcha de la Fuerza del Pueblo: ¿acto electoral anticipado o protesta social legítima?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La marcha en la que este domingo participaron cientos de personas, convocada por la Fuerza del Pueblo en protesta contra el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad que afecta a las familias dominicanas, no fue más que una caravana electoral fuera del calendario que establece la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Así lo aseguró el politólogo y consultor Belarminio Ramírez Morillo, quien indicó que la organización política que lidera el expresidente de la República, Leonel Fernández, no debió hacer esa actividad y que la Junta Central Electoral (JCE) debe notificarle para que se abstengan de realizar algo similar.

“Fue una marcha fuera de contexto, porque si esa organización política desea estimular insatisfacción social con las políticas del Gobierno, un evento de esa naturaleza no es la forma de hacerlo”, manifestó Ramírez Morillo al ser consultado sobre el tema por periodistas del Hoy Digital.

Belarminio Ramírez Morillo

El maestro señaló que, “si un partido de oposición está disgustado con el impacto social de las políticas de un gobierno, debe utilizar los medios de comunicación y montar actividades bajo techo que no sean de masas, y así expresar el disgusto”.

Belarminio Ramírez Morillo agregó, además, que los partidos tienen estructuras de vinculación comunitaria y social, que pueden expresarse y movilizar sectores sociales, pero no hacer un mitin político, faltando más de dos años para las elecciones.

“La Fuerza del Pueblo está percibiendo que el PLD (Partido de la Liberación Dominicana) se levanta y le disputa el liderato de oposición. Esa marcha fue un acto desesperado que va en contra del ordenamiento electoral y es un irrespeto a la Junta Central Electoral, conducta poco elegante, al tratarse de un evento encabezado por un líder que fue tres veces presidente de la República y fue el artífice de la creación de las altas cortes: "si a alguien no le luce un comportamiento así, es al doctor Leonel Fernández", afirmó el politólogo.

Conforme a derecho

Sin embargo, el politólogo y abogado David La Hoz consideró que la movilización se llevó a cabo conforme a derecho, porque no se hizo proselitismo político en favor de candidato alguno.

“Se trató de una marcha protesta contra el alto costo de la vida; también, dicha marcha buscaba presentar los resultados del Congreso de ese partido. Es decir, sus nuevas autoridades, pero, sin embargo, se limitó a una marcha contra los altos precios y a la ley de indexación de salarios… Puede decirme que la marca de partido solo se hizo notoria en los colores y presencia de dirigentes, pero sin formalidad o mensaje al público”, pronunció La Hoz.