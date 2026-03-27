Kelvin Cruz entrega play de Hondo Valle, Elías Piña

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Con una inversión de unos 20 millones de pesos, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregó este jueves el reconstruido estadio municipal que devuelve a esta comunidad fronteriza un espacio vital para el desarrollo y esparcimiento de jóvenes peloteros.

Cruz recordó que la obra forma parte de la política de fortalecimiento de la infraestructura deportiva del país, ejecutada por el Ministerio de Deportes con el apoyo del presidente Luis Abinader.

“Estoy muy orgulloso y agradecido de estar aquí entregando esta importante obra deportiva, que beneficiará grandemente a niños y adolescentes que buscan un lugar para hacer deporte. Espacios como este contribuyen significativamente al desarrollo deportivo de esta región. El Sur se levanta, y estar aquí nos llena de gratitud, ya que esta inversión impactará de manera positiva a todos los niños y adolescentes”, expresó Cruz.

En la actividad estuvieron presentes el alcalde de Hondo Valle, Donaciano de la Cruz; la gobernadora provincial, Migdalys de los Santos, el senador Johnson Encarnación y los diputados Millys Johana Martínez y Luis Enrique Castillo Ogando.

El estadio abarca una superficie aproximada de 6,000 metros cuadrados, en los que se intervinieron la zona de juego, los dugouts, baños de jugadores, gradas, servicios sanitarios y áreas exteriores.

Dentro de los trabajos se incluyó el acondicionamiento del terreno mediante movimiento de tierra y la aplicación de tierra negra, grama y arena limosa, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para la práctica del béisbol.

La intervención contempló la construcción de infraestructuras fundamentales del estadio, como el backstop, nuevas gradas, dugouts, baños mixtos y una caseta eléctrica, muros de cierre perimetral.