Leonel recibe salutaciones por su cumpleaños; confía en un 2026 de progreso para el país

En el marco de las salutaciones recibidas con motivo de su cumpleaños, Leonel Fernández afirmó que, luego de un 2025 que calificó como “horrible” para el pueblo dominicano, confía en que el 2026 sea un año de progreso, esperanza y reversión de las dificultades que marcaron el período que concluye.

El 26 de diciembre vuelve a convertirse en una fecha emblemática en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), espacio al que cada año acuden decenas de personas para compartir con Fernández. Desde las primeras horas del día, el entorno de la calle Eugenio de Marchena evidenció una intensa dinámica, marcada por un notable flujo vehicular producto de la llegada constante de visitantes.

Ya cerca de las 10:00 de la mañana, numerosas personas se mantenían organizadas en fila para acceder a las instalaciones, en un ambiente caracterizado por gestos de cercanía, conversaciones espontáneas y reiteradas muestras de respaldo al exmandatario.

A lo largo de la jornada se dieron cita diputados, senadores, exfuncionarios, dirigentes políticos y simpatizantes provenientes de distintos puntos del país, quienes acudieron para saludar a Fernández en ocasión de su cumpleaños número 72, reafirmando su vigencia en la vida política nacional.

Pasadas las 10:30 de la mañana, Fernández hizo su entrada al Auditorio de Funglode, donde era esperado por representantes de los medios de comunicación, amigos, dirigentes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo y organizaciones aliadas. En ese espacio, agradeció personalmente las expresiones de afecto recibidas durante la jornada. “A todos ustedes, obviamente, mi gratitud por esta permanente demostración de afecto, de cariño y de simpatía”, manifestó.

El encuentro también dejó espacio para el humor. Al referirse a su edad, el dirigente político compartió un comentario en tono jocoso que provocó sonrisas entre los asistentes: “Se lo pondré muy sencillo: el número de Juan Marichal al revés. Averígüenlo”.

Durante el intercambio con la prensa, Fernández reiteró que el 2025 no fue un año favorable para el pueblo dominicano, y expresó su aspiración de que el 2026 se convierta en una etapa de avance y progreso, capaz de encaminar nuevamente al país hacia mejores condiciones económicas y sociales.

Al abordar sus expectativas de cara al 2028, año de las elecciones presidenciales, señaló que espera que ese período represente prosperidad y bienestar para la población, en un contexto de recuperación y fortalecimiento de la calidad de vida de los dominicanos.