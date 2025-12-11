Ya es ley Gestión de Residuos Sólidos; combate plástico

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó en única lectura las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos propuesta por el Poder Ejecutivo y que habían sido sancionadas por el Senado de la República de la misma forma.

En la comunicación enviada por el presidente Luis Abinader al Congreso sostuvo que las modificaciones buscan reforzar la protección ambiental, evitar prácticas monopólicas y garantizar un mercado competitivo. Valoró el trabajo realizado por las cámaras legislativas en la revisión del texto.

La pieza había sido devuelta por el Poder Ejecutivo en noviembre con el fin de introducir ajustes técnicos, ambientales y de regulación del mercado.

Entre las principales correcciones solicitadas por el Poder Ejecutivo y acogidas por el Congreso destacan la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso y productos de foam.

Explica que el desmonte deberá completarse en un plazo de 12 meses, excepto en el caso de los platos tipo “laptop” y las bandejas, que dispondrán de 24 meses debido a la falta de sustitutos asequibles.

También se establece que, en un período de 12 meses, los comercios deberán iniciar el cobro de fundas plásticas no biodegradables, medida que deberá acompañarse de campañas de orientación dirigidas a promover el uso de bolsas reusables entre los consumidores.

Otra disposición incorpora la prohibición de importar calimetes, tapas, cubiertos y otros artículos no biodegradables 60 días después de su promulgación. En el informe, el Poder Ejecutivo sostuvo que las modificaciones buscan reforzar la protección ambiental, evitar prácticas monopólicas y garantizar un mercado competitivo.

Las observaciones incluyen aclaraciones sobre criterios para instalar estaciones de transferencia y rellenos sanitarios, ajustes en conceptos técnicos, respeto a la autonomía municipal y revisión de los plazos mínimos de los contratos del Fideicomiso DO Sostenible.

Con la aprobación el proyecto es convertido en Ley, por lo corresponde al Poder Ejecutivo su promulgación, ya que había sido observado y el Congreso acogida las recomendaciones.

Otros proyectos

En la sesión de este miércoles, la CD aprobó enviar a comisión hasta el martes de la próxima semana, el proyecto de Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) a solicitud del vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.

El cuerpo legislativo aprobó en única lectura, el acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Benin sobre la exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales, firmado el 26 de septiembre de 2024 en Nueva York.