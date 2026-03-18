Ya casi es ley proyecto sobre desapariciones

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura y conocerá hoy en segunda el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD.

“Se crea el Sistema Nacional de Alertas (Alerta RD) como mecanismo de difusión inmediata y masiva de información sobre personas desaparecidas, con el fin de movilizar a las instituciones del Estado, medios de comunicación y sociedad civil en la búsqueda, localización, recuperación y resguardo de las personas desaparecidas, de acuerdo a su situación de vulnerabilidad, así como otros tipos de alertas de peligro inminente que pudiesen generarse”, estipula la propuesta de ley sometida por las diputados Liz Mieses y Carmen Ligia Barceló. Se garantiza a los familiares de las victimas el acceso a la información relacionada con la búsqueda de la persona desaparecida, sin menoscabo de la investigación.

De igualo modo, la CD aprobó en primera discusión, el proyecto de Ley que declara el 19 de noviembre de cada año como Día del Geriatra, propuesto por la diputada Dharuelly D´Aza Caraballo, así como que se construya en Santiago de los Caballeros, el primer hospital para adultos mayores del país.

De la misma manera el cuerpo legislativo aprobó designar con el nombre del doctor Elpidio Peña Amparo, el edificio donde actualmente funciona la Dirección Provincial de Salud, antiguo hospital público de la provincia de Monte Plata.

En la sesión de ayer martes, la Cámara de Diputados sancionó un grupo de 10 resoluciones internas, en las que diputados solicitan obras que estiman de vital importancia para sus respectivas localidades.