Ligia Bonetti pide construir liderazgo desde el talento

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, llamó a construir un liderazgo basado en el talento, la humildad y el propósito, durante su participación como oradora invitada en el Women Forum organizado por la National Supermarket Association y que fue celebrado en la ciudad de Nueva York.

En su intervención, señala una comunicación, Bonetti planteó una visión de liderazgo orientada a generar impacto en entornos cada vez más complejos y destacó que las oportunidades existen, pero dependen de la capacidad individual para diferenciarse y avanzar.

“Creo en el talento y en la capacidad de las personas para generar valor y abrir caminos”, expresó.

Rol histórico de mujeres

La empresaria Bonetti resaltó el rol histórico de las mujeres en la apertura de espacios y motivó a aprovechar esas conquistas con determinación, “ya que las que nos precedieron allanaron el camino para que estemos donde estamos”.

De acuerdo al documento, en el encuentro la ejecutiva recibió un reconocimiento especial como líder transformacional, lo que refuerza su posicionamiento como una de las voces latinoamericanas con más incidencia en escenarios internacionales.

Liderazgo equilibrado

Bonetti también destacó la importancia de un liderazgo equilibrado, que combine firmeza y humanidad y que esté sustentado en la disciplina, la resiliencia y la capacidad de escuchar. Abogó por líderes que generen confianza y fomenten entornos colaborativos.

La presidenta ejecutiva de Grupo SID sostuvo que el liderazgo es un proceso en constante evolución que requiere empatía, determinación y visión e instó a ejercerlo con propósito.

En la jornada, refiere el texto, también fue reconocida Mariel López, gerente corporativa de Exportaciones, por su trayectoria y aportes al fortalecimiento y la proyección internacional de la organización.