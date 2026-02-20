Llaman a empresarios y a la audiencia a respaldar contenido de valor en los medios de comunicación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), Samuel Sena, hizo un llamado a la sociedad dominicana, especialmente al sector empresarial, a asumir con responsabilidad el apoyo al contenido productivo, ético y de valor en los medios de comunicación del país.

Sena afirmó que no basta con criticar la falta de propuestas constructivas en el debate público si no se respalda con audiencia, inversión y compromiso aquellas iniciativas que promueven la educación, la institucionalidad y el desarrollo nacional.

“Es tiempo de que la sociedad dominicana, y muy especialmente el sector empresarial, asuma con responsabilidad el apoyo al contenido de valor, productivo y ético en nuestros medios de comunicación”, expresó.

El presidente del CODESSD advirtió que, sin un respaldo consciente por parte de la ciudadanía y de los actores económicos, los proyectos comunicacionales que fomentan principios y aportes positivos difícilmente podrán sostenerse en el tiempo.

“El contenido de calidad necesita del apoyo consciente de todos para prevalecer sobre lo superficial y lo improductivo”, subrayó Sena.

Desde el CODESSD, organización que impulsa el diálogo, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional en la República Dominicana, reiteraron su compromiso con la promoción de iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible y al fortalecimiento democrático del país.